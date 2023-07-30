〈觀察〉產業鏈移動環環相扣 沖壓件廠規劃擴大投資東南亞

雖然下半年在消費電子的景氣復甦狀況受到考驗，但沖壓件廠看好半導體及車用市場需求的成長，加上兩岸大力進行投資擴充產能，一如 EMS 及 PCB 產業受到客戶要求進行兩岸以外的投資布局，因此鉅祥 (2476-TW)、佳穎 (3310-TW) 都規劃在東南亞進一步投資。

這也顯示，電子產業供應鍵的移動也是一環扣緊一環，台商電子產業供應鏈的遷徒也正在加速之中。

鉅祥積極擴充工控、醫療及車用產品應用業務規模，並跨入車用光學模組領域，2023 年在這些類別產品營收占比都在向上提升中，同時，鉅祥在產能的擴充上也加緊腳步，即將完成擴充惠州廠，並在台灣桃園地區設立精密電鍍產線，同時也評估赴菲律賓設廠。

鉅祥國際化的腳步起步極早，目前除兩岸產能之外，在東南亞的泰國、馬來西亞、印尼甚至墨西哥都有設廠，足以因應區域客戶在地供應的需求，但客戶端在菲律賓的需求也不弱，公司已因應客戶端的需求，評估在菲律賓設廠的可行性。

鉅祥中國惠州廠目前在興建廠房，預估將在 2024 年第一季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。

佳穎受惠車用需求帶動，去 (2022) 年全年獲利倍增，預估 2023 年營運逐步回溫，佳穎擴充台灣產能在桃園觀音工業區所建新廠，預估今年第三季起逐步開出新產能，在客戶端的需求之下，佳穎也評估赴東南亞設廠，目前初步鎖定以當地有客戶的泰國。

佳穎現有產能包括在台灣的桃園大園、中國大陸華東昆山廠及華南東莞廠，在以 1.7 億元於桃園觀音工業區購置設廠土地及廠房後，總體建廠投資近 2.5 億元建新廠，預估在今年第三季起開出新產能，佳穎目前已積極向客戶送樣、認證中，桃園觀音新廠營收貢獻則將由今年單月 1000 萬元起跳，明年單月營收估放大到 3000 萬元，在產品逐一獲認證後，規劃產能可貢獻最高 5 億元。

同時，佳穎在台灣觀音新廠完工後，在客戶的要求之下，也評估赴東南亞地區設廠，目前初步鎖定已當地有客戶的泰國。

至於百容 (2483-TW) 投資近 30 億元在台中工業區新廠設計量產規模大，5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好耐高壓半導體導線在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。

百容著眼未來幾年半導體應用成為成長主軸，目前產品結構中，半導體應用占比已達 40% 以上。

百容 2021 年完成在大陸深圳生產線的遷廠，在大陸生產線的分工將把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由安徽滁州廠生產，而半導體導線架等則全數在蘇州相城廠生產，原有深圳公司則轉型成買賣、服務據點。對於是否進一步赴東南亞投資生產線，百容董事長廖本林則指出，百容對於在台灣、中國大陸的布局的生產線及銷售區域，均已有完整規劃，現階段則暫無再進一步向東南亞擴張的方案提出。