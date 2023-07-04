〈觀察〉時代的眼淚！奇摩超級商城收攤可能有3個原因

Yahoo 奇摩今 (4) 日宣布，由於 Yahoo 奇摩電商業務正在進行轉型，經審慎評估後，決定在今年底前終止 Yahoo 奇摩超級商城服務；對此，業界人士分析，可能有 3 個原因，一來，超級商城和既有的購物中心、拍賣平台已漸無明顯差異化，二則，蝦皮商城的興起，搶走不少客源，再加上富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物大者恆大，使競爭同業需更加集中資源來穩住市占。

對於超級商城將收攤，Yahoo 奇摩說明，調整營運策略，並有效整合業務，未來將更專注於 Yahoo 奇摩購物中心與拍賣的營運發展，期 Yahoo 奇摩電商營運發展取得長期成功，因而進行轉型，也將提供優惠的合作方案和搬家工具，推動既有合作夥伴轉往 Yahoo 奇摩購物中心和奇摩拍賣。

可觀察到，各大電商平台的購物中心 (B2C) 和商城平台 (B2B2C) 的界線近年已趨於模糊，原因在於，中小商家也有不少在 C2C 平台上架，若逐漸做出在地特色品牌，甚至可轉為綜合大電商平台的合作品牌之一，較不需要在商城中單打獨鬥。

不僅如此，過往從 C2C 平台切入台灣電商市場的蝦皮購物，發展出蝦皮商城，一開始，蝦皮購物不僅對奇摩拍賣、網家 (8044-TW) 的商店街造成嚴重威脅，在取得高聲量並逐漸取得市占後，又進而成立蝦皮商城，成為各大品牌爭相插旗的重要平台，進一步衝擊到其他 B2B2C 平台。

而 momo 購物的不斷壯大，仍持續衝擊著其他綜合型電商，即便疫後電商成長漸趨緩，富邦媒前 5 月合併營收仍有 7.26% 的成長，且規模已達 420 億元，反觀同為國內大型電商平台的網家 (8044-TW) 呈現年減 15%、營收規模 161 億元，反映大者恆大，使競爭逐漸拉開。

當然，電商業者仍努力想行銷新招提升流量，除了越來越多元的造節和促銷活動，甚至跨足跨境電商、不斷導入新品牌、經營自有進口商品等，甚至是持續建置物流中心、衛星倉，顯然，做電商不僅要求新求變、價格要實惠，物流速度還要比快。

此次 Yahoo 奇摩在電商界開出關平台的第一槍，可以預期，未來各大電商的資源整合將是一趨勢，為的還是比大、比快、比服務，而競爭力弱的平台，恐怕就會成為時代的眼淚。