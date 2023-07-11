〈台股盤後〉AI族群點燃多頭火種 價量齊揚漲246點收16898點

AI 概念股點燃多頭火種，加上金融、電子等族群幫推一把，帶領台股終場大漲 246.11 點、收在 16898.91 點，站穩 16800 點整數關卡，同時收復 5 日線，成交量則放大至 3148.52 億元。
美股四大指數收紅，激勵台股反彈，觀察台股盤面主要由 AI 概念股扛起撐盤重任，金融、光電、PCB 等類股也成為資金追捧對象，電金兩大族群聯手掌多頭兵符，帶動大盤大漲逾 200 點。
AI 概念股中，權值股台積電 (2330-TW) 終場漲逾 2%，收在 577 元，緯創 (3231-TW)、華擎 (3515-TW) 則攻上漲停關門，股價以 113 元作收，緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW)、光寶科 (2301-TW) 也在買單敲進下，帶動股價勁揚逾 6% 以上漲幅。
金融股今天也是買單追逐重點，金控股包含台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)、兆豐金 (2886-TW) 等大漲逾 2%，富邦金 (2881-TW)、華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW)、中信金 (2891-TW) 等也有 1% 以上漲幅。
光電族群中，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 漲逾 3%，一詮 (2486-TW)、中環 (2323-TW)、瑞軒 (2489-TW)、錸寶 (8104-TW) 也有 4%~6% 不等的漲幅。
網通族群中隴華 (2424-TW) 股價攻上漲停鎖在 51.8 元，兆勁 (2444-TW) 勁揚逾 9%、啟碁 (6285-TW)、全新 (2455-TW)、宏達電 (2498-TW)、智邦 (2345-TW)、中磊 (5388-TW) 也在買單敲進下推升股價走揚。
PCB 族群中的台燿 (6274-TW) 大漲逾 8%、台光電 (2383-TW) 也有 6% 以上漲幅，聯茂 (6213-TW)、華通 (2313-TW)、南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 也在買單追捧下帶動股價走揚。
數位族群則是少數翻黑者，富邦媒 (8454-TW) 跌逾 3%、一零四 (3130-TW)、浪凡 (6165-TW)、伊雲谷 (6689-TW) 則在平盤下震盪整理。