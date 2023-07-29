鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至30.7元，預估目標價為1800元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對創意(3443-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.28元上修至30.7元，其中最高估值33元，最低估值26.37元，預估目標價為1800元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|33
|41.45
|59.11
|最低值
|26.37
|28.3
|42.33
|平均值
|30.61
|38.26
|49.68
|中位數
|30.7
|39.14
|49.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,781,000
|38,677,590
|58,134,740
|最低值
|26,008,000
|29,570,000
|36,684,490
|平均值
|28,471,960
|35,283,280
|45,192,780
|中位數
|29,186,000
|36,495,000
|42,525,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.69
|10.9
|6.34
|4.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
|10,710,068
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈創意法說〉客戶5奈米案件遞延 下修全年展望
- 創意Q2純益年增1成 上半年EPS 13.23元創同期高
- 〈台股盤中〉電子疲軟 傳產、金融撐場 指數收復17200點
- 智原跌停、廣運重挫！留意一危險因子發生！
- 【新台股龍捲風】 跟著AI走財富一定有，廣達林老闆已成台灣首富，接下來？
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。