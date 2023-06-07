新NB應用產品出貨推升 台郡5月營收創歷年同期新高

蘋果供應鏈台郡 (6269-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2023 年 5 月營收 30.27 億元創歷年同期新高，月增 13.49%，年增 10.2%，累計 2023 年前 5 月營收 137.91 億元，年減 1.23%。

蘋果供應鏈業者指出，台郡 5 月營收的走揚，在於 5 月有新 NB 應用產品的出貨推升挹注。

台郡先前對於第二季的營運看法保守，估產值將只維持 2022 年同期水準、約 70 億元，等於台郡上半年只能達成約 150 億元營收，較去年同期衰退 10%，因此下修全年營收展望爲較去年的 400.7 億元呈現低個位數百分比的衰退。

台郡 2023 年第一季營收 80.96 億元，毛利率 9.6%，季減 6.5 個百分點，年減 6.3 個百分點，營業利益爲負數，稅後純益 1.01 億元，季減 81.5%，年減 87.1%，每股純益爲 0.31 元。

展望台郡第二季的營運，台郡指出，對獲利影響的有利因素在於手機應用產品爲新世代產品的第四個季度生產，效率及良率提高，且 5 月會有新 NB 應用產品的出貨，可望獲得較高毛利率，但不利因素在舊手機應用產品的季度降價及下半年新料號產品準備生產花費的模、治具費用較高；在人工成本上，也因通貨膨脹因素而走高，這些因素都將折損獲利。