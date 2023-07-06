台郡Q2營收81億元年增11%優預期 Q3進入旺季

蘋果供應鏈台郡 (6269-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2023 年第二季在 5 月營收以 30.27 億元創歷年同期新高挹注下，單季營收達 81.24 億元，優於第一季，並較去年同期增加 11.11%，而第三季則進入美系重要客戶需求旺季，預估營收將進一步成長。

台郡 2023 年 6 月營收 24.29 億元，月減 19.78%，年減 14.52%，2023 年第二季營收 81.24 億元，季增 3.41%，年增 11.11%，2023 年 1-6 月營收 162.19 億元，年減 3.48%。

蘋果供應鏈業者指出，台郡 5 月營收的走揚，在於有新 NB 應用產品的出貨推升挹注。

台郡先前對於第二季的營運看法保守，估產值將只維持 2022 年同期水準、約 70 億元，等於台郡上半年只能達成約 150 億元營收，較去年同期衰退 10%，但實際營收單季營收達 81.24 億元，優於第一季並較去年同期增加達 11.11%， 上半年營收也較預估的 150 億元增加 8%。

台郡第二季對獲利影響的有利因素在於手機應用產品爲新世代產品的第四個季度生產，效率及良率提高，且 5 月會有新 NB 應用產品的出貨，可望獲得較高毛利率，但不利因素在舊手機應用產品的季度降價及下半年新料號產品準備生產花費的模、治具費用較高；在人工成本上，也因通貨膨脹因素而走高，這些因素都將折損獲利。