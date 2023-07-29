〈熱門股〉台光電搭AI熱潮獲利回升 股價周漲28%

台光電 (2383-TW) 在發布最新財報，第二季稅後純益回升到 10 億元，季增 1.08 倍，年減 7.61%，單季每股純益 3 元，上半年每股純益 4.45 元後，外資估台光電下半年可望賺回逾一個股本，估全年 EPS 超去年，目標價調升至 500 元，推升股價在本周以 427.5 元改寫歷史新高，終場收在 418 元，周漲 28.81%。

台光電 2023 年第二季營收 91.8 億元，毛利率 27.51%，季增 6.15 個百分點，年增 4.5 個百分點，稅後純益回升到 10 億元，單季每股純益 3 元。台光電 2023 年前 6 月營收 165.4 億元，毛利率爲 24.77%，年增 0.78 個百分點，2023 年上半年稅後純益 14.8 億元，年減 38.5%，每股純益 4.45 元。

美系外資估台光電在 AI 相關板材占比 6-7%，且預估下半年營運更佳，估台光電下半年賺回逾一個股本，估全年每股純益 15.37 元並超越去年的 15.24 元，個股評等「加碼」，目標價由 400 元調升至 500 元。

台光電本周獲三大法人買超 1547 張，收在 418 元，周漲 28.81%，技術指標高檔鈍化，走勢在市場對 AI 伺服器的熱潮中，也將成為 CCL 類股的指標。