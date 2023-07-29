降低對美元依賴 玻利維亞致力提高人民幣使用度

隨著對替代貨幣的支持不斷增加，玻利維亞下定決心改善在對外貿易中仰賴美元的狀況，轉而提高人民幣、俄羅斯盧布的使用比度。

玻利維亞經濟部長 Marcelo Montenegro 周四 (27 日) 表示，該國正在跟隨國際貿易模式，逐步增加人民幣在對外貿易中的使用比率。

位於南美洲中西部的玻利維亞以天然氣為主要出口產品，受產量下滑影響，該國已連續數月面臨美元嚴重短缺問題，淨外匯儲備從 2014 年創下的 150 億美元高峰降至目前的 40 億美元，使國家面臨財政壓力，並威脅長久以來與美元掛鉤的本國貨幣。

Montenegro 表示：「中國已成為全球最大出口國。一個大型出口國會希望以什麼貨幣來交易他們所生產的商品？不是美元，而是自家貨幣。」

玻利維亞國有銀行聯合銀行 (Banco Union) 先前宣布，2 月起進口商和出口商可利用人民幣進行交易結算，並從 3 月起開放俄羅斯盧布。

Montenegro 表示，5 月至 7 月這段期間，價值 2.78 億人民幣 (約 3870 萬美元) 的金融交易，就占了玻利維亞對外貿易總額的 10%。

俄羅斯駐玻利維亞大使 Mikhail Ledenev 曾表示，即使西方國家對俄羅斯實施經濟制裁，玻利維亞聯合銀行和俄羅斯天然氣工業銀行之間的交易，仍促進俄羅斯企業在市場上的活動。

鋰礦是關鍵的電動車電池原料之一。因看上玻利維亞豐富的鋰資源開採潛能，中國和俄羅斯正加快投資腳步，以滿足不斷成長的鋰礦需求。

Montenegro 表示，今年稍早已和兩家中國公司和一家俄羅斯公司簽署三項鋰礦協議，承諾投資總額達 28 億美元，其中有一部分可能會以人民幣進行交易。