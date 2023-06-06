小摩：去美元化跡象浮現 但美元長期仍處主導地位

摩根大通 (JP Morgan)(小摩) 策略師表示，全球經濟正在浮現「去美元化」(de-dollarisation) 的跡象，但在可預見的將來，美元應可繼續維持主導地位，且人民幣的國際化程度依然有限。

美國利率急劇上升與制裁行動，已將俄羅斯排除在全球銀行體系之外，但包含巴西、俄羅斯、印度、中國和南非在內的「金磚五國」(BRICS)，計劃 8 月在南非舉行的峰會上討論建立統一貨幣的議題，試圖挑戰美元霸權。

小摩策略師 Meera Chandan 和 Octavia Popescu 表示，美元的整體使用量處在歷史範圍內，還是保有領先地位，但仔細觀察後可發現，實際使用情況已出現分化。

雖然美元占全球外匯交易量的比重仍高達 88%，過去十年在票據交換的使用量也沒有出現太大變化，不過，美元占全球央行外匯存底的比率已降至 58%，處在歷史低點。

相較於其他貨幣，美元仍是全球央行持有的最大儲備貨幣，但若將黃金納入計算，美元占比將進一步下滑。目前全球央行持有的黃金約占外匯存底的 15%，高於五年前的 11%。

自俄烏戰爭爆發以來，為了擺脫美元對全球貿易的束縛，金磚五國和和其他主要大宗商品出口國正積極尋求替代貨幣，除了傳出沙烏地阿拉伯和中國討論以人民幣計價部分石油的消息，巴西和中國也安排以人民幣結算部分貿易，中國和俄國間也有很大一部分交易是以人民幣進行。

雖然目前人民幣占全球外匯交易量的比重只有 7%，但已創歷史新高，歐元的占比則是在過去十年大幅下滑 8 個百分點，至 31%。

儘管如此，小摩認為人民幣的國際化程度仍舊有限，且中國實施的嚴厲的資本管制，也是干擾人民幣國際化的一大障礙。

分析師指出，目前人民幣在環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 的全球支付占比為 2.3%，美元是 43%，歐元為 32%。