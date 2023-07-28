精測：今年營收衰退幅度擴大 目標2024年回到2022年水準

測試介面大廠精測 (6510-TW) 今 (28) 日召開法說，總經理黃水可表示，第四季營運可望明顯優於第三季，但全年營收衰退幅度恐擴大，全年還是會獲利，目標明年營運回到 2022 年水準。

黃水可表示，原先預期下半年客戶需求會轉佳，但從目前需求來看，預期第三季營運將與第二季相近，而第四季還要觀察工程驗證新案進度，營運可望明顯優於第三季，若智慧型手機需求復甦，半導體庫存去化告段落，單季毛利率有機會回到過去水準。

黃水可指出，今年是具挑戰的一年，業績衰退幅度可能比前次法說會預估的雙位數再擴大，全年還是會獲利，規模可能明顯縮減，目標明年營運回到 2022 年水準，將持續戰戰兢兢，動態關注大環境消費市場變化。

談及 AI 應用，黃水可說，目前相關營收囊括在高效運算 (HPC) 項目中，期待未來營收規模能放大成獨立項目，目前客戶主要是北美與中國，其中北美居多，期待第四季或明年可望有較明顯的業績貢獻。至於 CoWoS 先進封裝布局，他則說，各類客戶都很關鍵，若客戶提供機會，就會積極爭取。

新品驗證方面，黃水可指出，目前有 5 項新品，其中 2 項已驗證通過，包括一項產品預計 8 月有訂單貢獻營收，另外 1 項產品客戶驗證已通過；另外 3 項產品正在驗證中，其中兩項估第三季驗證完成、第四季貢獻營收，另一項第四季驗證完成、明年貢獻營收。