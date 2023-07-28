鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.29元下修至1.07元，其中最高估值2.41元，最低估值0.13元，預估目標價為68元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 2.41 3.58 6.46
最低值 0.13 0.93 1.1
平均值 1.13 2.02 3.13
中位數 1.07 2.03 2.98

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 353,390,000 386,875,000 390,305,410
最低值 290,604,830 288,641,560 338,092,000
平均值 323,572,970 348,764,320 360,757,950
中位數 323,911,000 349,084,220 356,648,880

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.26 6.56 3.34 4.89
營業收入
(單位：新台幣千元)		 379,896,563 365,812,098 253,294,668 315,499,063

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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