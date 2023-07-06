鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為68.05元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.86元上修至1.86元，其中最高估值3.23元，最低估值0.81元，預估目標價為68.05元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.23
|3.86
|6.46
|最低值
|0.81
|1.43
|1.67
|平均值
|1.83
|2.7
|3.35
|中位數
|1.86
|3.14
|2.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|357,956,550
|395,226,000
|390,305,410
|最低值
|290,604,830
|288,641,560
|329,802,680
|平均值
|329,623,980
|349,909,160
|358,694,440
|中位數
|329,579,330
|353,124,440
|355,023,780
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.26
|6.56
|3.34
|4.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
|315,499,063
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。