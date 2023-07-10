〈台塑四寶業績發表〉三寶看好Q3營收優於Q2 大環境不佳台塑化估油價難上漲

台塑四寶今 (10) 日公布上半年業績結果，儘管受總體經濟影響表現低迷，但展望第三季，台塑、南亞、台化皆看好本季營收將優於前季，不過，台塑化認為受大環境影響，油價估難以上漲。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，由於中國經濟復甦緩慢，加上歐美受高利率影響，終端需求尚未明顯回溫，亞洲加工外銷訂單低迷，不過，第三季為石化產品傳統需求旺季，且開工率比前季提高，預期第三季營收將與第二季相當。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭說，電子客戶庫存調整接近尾聲，塑膠加工需求也逐步回溫，可塑劑產品營運也有改善跡象，預計 7 月營收將較前月增加，第三季也會比前季略增。

台化 (1326-TW)

台化董事長洪福源表示，第三季芳香烴、聚酯鏈市況較為健康，苯乙烯、酚酮市場則仍有壓力，隨著兩座廠定檢完成後，第三季營收將提升，看好塑膠庫存低以及旺季即將到來，將有助第三季營收、獲利。

洪福源表示，預計 7 月營收將比 6 月增加，但價格下跌會吞噬部分銷量成長，第三季也將優於第二季，銷售量將增加。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明表示，產油國仍持續減產支撐油價，同時夏季油品需求增加，國際能源署預估下半年全球每日供需短缺 200 萬桶。

然而，全球製造業持續低迷，中國經濟復甦動力不足，總體經濟面持續影響油價，預計油價難以上漲、且空間有限。