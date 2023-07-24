鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.33元，其中最高估值3.23元，最低估值0.13元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.23
|3.58
|6.46
|最低值
|0.13
|1.03
|1.67
|平均值
|1.42
|2.21
|3.23
|中位數
|1.33
|2.15
|2.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|352,810,000
|386,875,000
|390,305,410
|最低值
|290,604,830
|288,641,560
|341,455,000
|平均值
|325,122,600
|349,543,440
|361,318,450
|中位數
|326,482,000
|349,084,220
|356,648,880
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.26
|6.56
|3.34
|4.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
|315,499,063
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。