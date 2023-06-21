〈商品報價〉產區乾旱 小麥上漲1%創2個月新高

美國種植區氣候乾燥，市場憂心供應短缺，使芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨期貨周一 (20 日) 全面收高，其中小麥上漲 1% 漲幅最大，並創 2 個月以來新高價。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.7%，報每英斗 14.7725 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.25%，報 27.64 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.6%，報每英 6.4375 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 0.8%，報 25.97 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 1.1%，報每英斗 6.9575 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 1.46%，報 6.96 美元。

美國農業部最新報告顯示，截至 6 月 18 日，美國玉米良率為 55%，低於前一周的 66%，也低於市場預期的 58%，並創下 1992 年以來同期最低良率；黃豆良率為 54%，低於前一周的 59%，也不如市場預期的 57%。凸顯了中西部農產區天氣炎熱乾燥，威脅作物生長。

另一方面，黑海穀物協議將於 7 月 17 日到期，近來俄烏情勢惡化，俄羅斯方面不斷威脅將退出協議，並稱黑海穀物協議不應該繼續延長，除非俄羅斯糧食以及化肥出口的限制能夠獲得解決。

外電報導，伊斯坦堡聯合協調中心 6 月 16 日表示，烏克蘭已經根據黑海穀物協議出口超過 3190 萬噸的穀物。