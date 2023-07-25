農作疾病加深供應擔憂 橙汁期貨衝上歷史新高

橙汁期貨周一 (24 日) 創下歷史新高，原因是對佛羅里達州和巴西正發生柑橘黃龍病 (citrus greening)，帶來對全球供應的擔憂日益加劇。

橙汁 9 月期貨周一早盤上漲 10 美分或 3.3%，至每磅 3.0990 美元，創歷史新高，隨後回吐部分漲幅，終場收漲 1.9%，報每磅 3.0570 美元，

根據農業部 7 月 20 日的一份報告，全球最大的果汁出口國巴西今年向美國出口的橙汁數量將減少 1.7%。當地以及美國最大的柳橙中心佛羅里達州的疾病擔憂，已經影響了農產品的預期。

J. Ganes Consulting 總裁 Judy Ganes 表示，佛羅里達州的病害擴散仍然很嚴重，新季節產量大幅恢復的機會有限。並有跡象表明，柑橘黃龍病在巴西也更為普遍，使當地產量也面臨著長期問題。

與此同時，世界最大的橙汁生產商之一巴西 Citrosuco 警告稱，公司正受到柑橘黃龍病和洪水淹沒農場的「嚴重影響」。 他們在 17 日發信給客戶表示，將無法確保按照先前商定的數量和價格供貨。

根據美國農業部的數據，全球消耗的橙汁中，每五杯就有四杯來自巴西，而 Citrosuco 是三大果汁公司集團之一。

價格飆升也導致澄汁銷量急劇下降，據佛羅里達州發布數據指出，美國的消費量當前處於至少 5 年來的最低水準。