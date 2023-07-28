外資對台燿喊「強烈買進」 目標價從160元調高到170元

在公布第二季業績並召開法人說明會後，美系外資看好 CCL 廠台燿 (6274-TW) 順利太多人強勁成長的 AI 伺服器及 800G 交換機市場，重申「買進」評等，建議「強烈買進」，目標價由 160 元調高至 170 元。

外資表示，台燿確認最高端產品 2023 年第一季度發貨的是 AI 伺服器應用，其中佔 2023 年第一季度總收入的 1-2%。 此外，看到該客戶在第三季的訂單量將進一步增加，暗示將有更好的收入及利潤成長的機會。同時，台燿也確認其 UBB 材料產品已經通過全球最大的 AI 伺服器供應鏈認證，目前正在處理該客戶的 OAM 資格認證進展，到目前為止，所有資格認證進展順利。

美系外資指出，台燿的目標是產能利用率從 2019 年的 55-60% 達到下半年的 70%；而主要是受惠高端 CCL 來自 AI 伺服器和交換機需求的強勁推動，表明下半年的毛利率表現將更高。

美系外資表示，AI 伺服器相關產品應用占台燿上半年總營收的 1-5%，預估下 2023 年半年將進一步擴大，因有更多新項目在此期間開始發貨。

台燿 2023 年第二季營運由虧轉盈，單季稅後純益 2.68 億元，每股 1 元，除弭平首季的虧損之外，上半年稅後純益 6194 萬元，每股純益爲 0.23 元。

台燿 2023 年第二季營收 37.57 億元，毛利率 18.71%，季減 0.31 個百分點，年增 1.27 個百分點，稅後純益 2.68 億元，較首季轉盈，年減 7.32 個百分點，每股純益 1 元。台燿 2023 年上半年營收 74.09 億元，毛利率 18.32%，年減 0.47 個百分點，上半年稅後純益 6194 萬元，年減 91.17%，每股純益爲 0.23 元。

外資估台燿今年每股純益爲 3.31 元，2024 年估 9.61 元，2025 年則將達到 11.91 元。