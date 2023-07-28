合庫落實普惠金融 榮獲台灣永續行動獎2大獎

合庫金控 (5880-TW) 子公司合庫銀行，以三度思維整合線上線下與內外部資源，於疫情期間全力辦理紓困，支持企業渡過難關，同時推出「家庭福利信託 x 長照金融管家」創新服務，透過信託架構減輕國人長照負擔，榮獲第三屆「2023 TSAA 台灣永續行動獎」2 座銀獎肯定。

為致力推動普惠金融，合庫金控訂定普惠金融政策以利各子公司遵循，致力推出符合社會不同族群需求，量身訂作之多元金融商品及服務，使社會各階層和群體都能享有公平、合理之金融服務或資源。

合庫銀行結合「溫度、速度及精準度」，利用線上「微企合 e 貸」申貸系統與 270 家遍布全台綿密的分行據點，運用大數據分析篩選目標客戶，將資金精確提供給有需求之中小企業，於疫情期間快速、便利且安全的辦理紓困業務，落實聯合國永續發展目標「SDG 8 合適的工作及經濟成長」。

因應台灣高齡社會衍生的相關需求，同時降低高齡化及少子化對家庭及社會的衝擊，合庫銀行打造「信託 2.0」雙引擎，推出「家庭福利信託 x 長照金融管家」創新服務，以「家庭」為核心基礎規劃「家庭福利信託」，達到家庭成員間相互照顧支持，並搭配「長照金融管家」的長照費用金流服務，將長照機構納入信託生態圈，協助長照業者簡化收款流程提升長照服務品質，實踐全方位信託服務，落實聯合國永續發展目標「SDG 3 健康與福祉」。

未來合庫將持續以促進社會公平與實現包容性成長為目標，推動普惠金融，規劃多元金融商品及服務，鼓勵國人善用金融服務，形塑「以人為本」的金融體系，促進社會公眾福祉。

