華為新品發表會 被余承東一句話點爆了

中國華為周一（17 日）舉行新品發表會，發表 nova 11 系列手機、暢享 60X、手環 8 、 MateBook D14 / D16 筆電、問界 M5 智駕版等新品，且華為常務董事余承東說，問界 M9 將重新定義人民幣（下同）1,000 萬以下最好的智慧 SUV。

nova 11 系列手機

nova 系列一直主打輕薄和拍照功能，在中國中階機市場佔據一席之地。這次華為帶來全新 nova 11 系列，包含 nova 11、nova 11 Pro 及 nova 11 Ultra 三款新機。

螢幕方面，nova 11 搭載 6.7 英寸 2412×1084 OLED 直螢幕，支持 120Hz 刷新率，1440Hz 高頻 PWM 調光，另外還提供了一個昆侖玻璃版本可選，而昆侖玻璃版本整機耐摔能力提升至 10 倍

更高一級的 nova 11 Pro 和 nova 11 Ultra ，則搭載 6.78 英寸 2652×1200 OLED 環幕螢幕，支持 120Hz 刷新率，1440Hz 高頻 PWM 調光。

鏡頭方面，nova 11 採前置 60MP 鏡頭，後置 50MP 主攝（RYYB）+8MP 超廣角微距鏡頭。nova 11 Pro 是後置 50MP 主攝（RYYB）+8MP 超廣角微距鏡頭，前置 60MP 追焦鏡頭（1/2.61"）+8MP 人像特寫鏡頭（2 倍光變，5 倍數位變焦）。 nova 11 Ultra 為後置 50MP 主攝（RYYB，F / 1.4 - F / 4.0 十擋可變光圈）+8MP 超廣角微距 + 2MP 景深三攝，前置 60MP 追焦鏡頭（1/2.61"）+8MP 人像特寫鏡頭（2 倍光變，5 倍數位變焦）。

續航力方面，nova 11 全系列都搭載 4500mAh 電池，但在快充方面做了區分，標準版支援 66W 快充，Pro 和 Ultra 版本則支援 100W 快充。

配置方面，nova 11 全面搭載驍龍 778G 4G 行動處理平台，系統則是 HarmonyOS 3 。

華為於周一晚間 6 時 8 分啟動 nova 11 系列預售，4 月 26 日 10 時 8 分開賣。

暢享 60X

華為周一也發表暢享 60X 超大螢幕手機。暢享 60X 正面採用 6.95 英寸 LCD 瀏海螢幕，支援 90Hz 刷新、270Hz 觸控採樣率，分辨率為 2376*1080。

暢享 60X 的另一大亮點是支援隨顯螢幕（AOD）技術，用戶在手機待機時也能看到時間、未接電話、訊息等通知。

在續航力方面，華為這款超大號手機的優勢又是點滿了：內置 7000mAh 雙電芯大電池，支援 22.5W 華為超級快充，官方稱可連續影片播放 1.1 天、連續導航 1 天、連續通話 2.8 天。

其他配置方面，暢享 60X 手機搭載高通驍龍 680 4G 處理器，採用鴻蒙 HarmonyOS 3 系統，後置 50MP+2MP 雙攝，支援 NFC，另外還有個性定制左側 X 鍵，能實現「一鍵直達」功能。

手環 8/NFC

除了手機，華為也在周一發表手環 8、手環 8 NFC 。據華為介紹，這是華為迄今為止最輕最薄的大螢幕智慧手環，採用輕薄立邊全螢幕設計，螢幕為 1.47 英寸。

尺寸和重量方面，手環 8 單表體重 14g，比舊款輕 12.5%；厚度 8.99mm，比上一代薄 10%。

手環 8 搭載新升級 HUAWEI TruSleep 3.0 睡眠監測算法，支援血氧自動檢測、女性健康管理、全天壓力監測等健康監測功能，支援佩戴用戶參與心臟健康研究。

手環 8 支援就寢提醒、睡眠模式，助眠服務支援助眠音樂、正念冥想、呼吸訓練等。

價格方面，標準版售價為 269 元，NFC 版售價 309 元，華為在周一晚間 6 點 8 分開放預購，4 月 26 日上午 10 時 8 分正式開售；活力橙配色版本貴 10 元，5 月 31 日正式開售。

MateBook D14/D16

華為這次還發表兩款筆電，最大賣點就是自研超材料天線。華為的超材料天線獲首批國家無線電監測中心檢測中心 Wi-Fi 無線性能五星認證，最遠實現 270 公尺超遠距離連接，信號強度提升 3dB，文件下載速度提升 38%，遊戲延遲減少 31.9%。

華為超材料天線比普通天線的信號轉化率提升 70%，這代表在惡劣網路環境中，華為筆電的信號會比其他品牌更穩定。

MateBook D14/D16 最大的差異就是螢幕尺寸和重量，前者為 14 吋螢幕，重量為 1.39Kg；後者為 16 吋螢幕，重量為 1.7Kg。

AITO 問界 M5 智駕版

余承東表示，問界已經做到新能源品牌汽車品質排名第一。他說：「最近在上海車展上看到很多車都在抄我們的鴻蒙車機，但是它們只能抄到表面，抄不到精髓。」

AITO 問界 M5 智駕版（增程）風阻降低 11％，再加上三電優化，續航增加 14.7％，在滿油滿電條件下，最大續航可以達到 1,425 km，且問界 M5 智駕版 CLTC 純電續航也提升到 255km。

智慧駕駛方面，問界 M5 智駕版首發 HUAWEI ADS 2.0 高階智慧駕駛系統，採用融合感知系統，擁有 1 顆雷射雷達、3 顆毫米波雷達、11 個攝像頭組以及 12 顆超聲波雷達，可實現 360° 全範圍覆蓋與全天候感知，最遠檢出距離達到 200m，並採用全新天線技術，可使智駕領航信號翻倍。

問界 M9

除了 M5，余承東還介紹一款全新高階車型 —— 問界 M9。華為已經啟動問界 M9 5,000 元意向金預購，預售價為 48-60 萬元。

余承東表示，問界 M9 不會鎖定 500 萬以內最好的 SUV，而是 1,000 萬以內最好的豪華車型！

余承東表示，「問界 M9 將重新定義 1,000 萬以下最好的智慧 SUV」，「那些號稱 500 萬元內最好的 SUV，他們是鋼車身，我們是 80% 鋁車身」，「冰箱彩電沙發，都是小康水準，不是真正的豪華」。

「遙遙領先這個詞不是隨便能說的，只有真正做到了才能說，沒做到靠吹牛是不行的。」

「如果說問界 M5 有什麼缺點，那麼一定就是成本太高了，光是物料就超過了 20 萬，而智駕版成本要比普通版貴 2-3 萬，賣的太便宜，車廠受不了。」

