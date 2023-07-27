〈財報〉鬼臉帶動美國客流量 中國銷售回春 麥當勞上季業績超標

麥當勞 (MCD-US) 周四 (27 日) 公布的上季獲利和營收都超出分析師的預期，原因是該公司在中國的銷售額出現反彈，而且吉祥物「鬼臉」(Grimace) 帶動了美國顧客的流量。

該公司股價在周四盤前交易上漲超過 2%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報與華爾街的預期比較如下：

●調整後每股獲利 3.17 美元，高於預期的 2.79 美元

●營收 65 億美元，高於預期的 62.7 億美元

這家速食巨頭第 2 季淨利為 23.1 億美元，合每股 3.15 美元，高於去年同期的 11.9 億美元和每股 1.60 美元。

該公司本季花費了 1800 萬美元進行公司重組，其中包括 4 月裁員和收購部分員工合約。

排除這些費用和其他項目，麥當勞每股獲利 3.17 美元。

淨銷售額成長 14% 至 65 億美元。

該公司的全球同店銷售額成長 11.7%，超出 StreetAccount 預期的 9.2%。麥當勞所有三個部門的同店銷售額均出現兩位數成長。

最大市場美國的同店銷售額成長 10.3%。麥當勞還報告指出，其美國門市的訪問量連續第 4 季成長。

該公司將其中一些原因歸因於其行銷工作，例如本季最後幾周推出的「鬼臉」生日餐。基於對麥當勞角色的懷念，這份套餐包括適合拍照的紫色奶昔，推出後在社交媒體上瘋傳。

麥當勞國際經營市場同店銷售額成長 11.9%。該公司表示，英國和德國推動該部門的強勁業績。

在中國需求增加的推動下，麥當勞國際開發性加盟市場的同店銷售額成長 14%，而中國經濟仍在從長期的新冠疫情封鎖中恢復過來。