麥當勞下周在德推行McPlant麥克雞塊 超越肉類大漲逾12%

麥當勞 (MCD-US) 周三 (15 日) 宣布，下周起將推出植物系麥克雞塊，德國顧客將可領先全球品嘗，供應商超越肉類股價應聲大漲 12% 以上。

麥當勞在德國擁有 1400 多家分店，德國顧客自 2 月 22 日起將可訂購以植物為原料的 McPlant 麥克雞塊，同時 McPlant 漢堡也加入該國菜單。

麥當勞兩年前與超越肉類 (BYND-US) 簽訂 3 年協議，由超越肉類供應 McPlant 漢堡的肉餅，迄今已滿兩周年，McPlant 漢堡已列入英國、愛爾蘭、奧地利、荷蘭和如今的德國長期菜單選項。

此回植物系麥克雞塊為麥當勞和超越肉類合作的第二款產品， 8 月已在美國阿肯色州司徒加特市 9 家門市進行測試，該款雞塊由豌豆、玉米、小麥和天婦羅麵包屑製成。

然而，美國顧客恐不太有機會在國內約 1.4 萬家門市品嘗到新版 McPlant 麥克雞塊。麥當勞和超越肉類在 2022 年已結束 McPlant 漢堡在美國的試賣，迄今沒有宣布任何計畫，既沒有追加測試也沒有全美推出。BTIG 分析師 Peter Saleh 去年 6 月表示，該款植物系漢堡的銷量令人失望。

競爭對手 Chick-fil-A 上周宣布，正在測試花椰菜版的雞肉三明治，目標吸引注重飲食健康的顧客。

超越肉類的股價去年下跌近 3/4，市值蒸發剩下 10.8 億美元。由於雜貨和餐館的銷售滯後，華爾街質疑該公司長期成長機會。去年 10 月，超越肉類稱將裁員約 1/5。

然而，受麥當勞推植物版麥克雞塊消息激勵，超越肉類周三股價大漲 12.31%，收每股 17.43 美元。