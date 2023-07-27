報價續漲，有望轉虧為盈的底部起漲股

面板大廠 2409 友達召開法說會後股價大漲，在連續 4 個季度虧損且虧損幅度持續擴大後，終於見到虧損減少，從 Q1 虧 1.42 元來到 Q2 虧 0.63 元，且對於產業下半年釋出正向看法，股價在低檔整理多時後終於拉出根長紅 K，創下一年多來的新高價。

因面板業景氣好壞與報價高度連動，因此該季賺或賠不是那麼重要，而是後續能否有持續縮小虧損，進而轉虧為盈的機會；同時若面板價格能走出上漲趨勢是更重要的。

從產業角度來看，面板業在中國廠商擁有不小影響力情況下，基本上就是跟著報價走；而報價就是要看市場供需狀況來決定。以近期 TrendForce 公布面板價格統計來看，大尺寸面板延續今年以來漲幅穩定向上個位數中值幅度；而大多中小尺寸板幾乎沒變動，從年初以來幾乎走平；Monitor 應用的中尺寸則是在年初至今持平後終於出現了一點漲幅。

而漲價與供給端也有密切相關，經過約從 2021 年中開始，大約 1 年多時間的跳水式跌價後，廠商減產以穩定價格的態度造就了面板價格止跌，以及再過了半年後的反彈。搭配需求端趨勢來看，中小型尺寸因目前多數消費性電子景氣回溫力道還不強，無法推升面板價格；而大尺寸市場終端需求相對穩健，有中國年中的節日促銷活動，而時序也陸續進入到下半年產業旺季時間點，有利品牌廠開始備貨；預期此波漲勢可延續到今年 Q4。

因大環境市場需求仍不是非常強，幾乎不可能期待像疫情期間那種需求大爆發行情，因此當價格攀升後，同時也要關心廠商庫存會不會開始增加；目前友達下半年是有機會來到損益兩平上下的表現，若後續市場供需逐漸趨於平衡，即便是維持小賺的表現，股價也有機會來到每股淨值的價值，搭配短期資金要超過也是合理，預期後續仍有股價空間可期待。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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