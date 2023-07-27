鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至4.63元，預估目標價為56元

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對聯電(2303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.63元上修至4.63元，其中最高估值5.3元，最低估值3.94元，預估目標價為56元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.3
|6.15
|7.27
|最低值
|3.94
|3.4
|2.7
|平均值
|4.56
|4.96
|5.2
|中位數
|4.63
|5.07
|5.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|242,572,000
|284,235,450
|336,474,150
|最低值
|216,811,000
|230,395,000
|236,951,000
|平均值
|226,280,310
|257,966,250
|287,120,740
|中位數
|223,184,000
|260,325,680
|284,048,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.09
|4.57
|2.42
|0.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|278,705,264
|213,011,018
|176,820,914
|148,201,641
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。