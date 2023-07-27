〈台幣〉台股漲+出口商拋匯 新台幣盤中勁揚近1角

台股上漲逾百點，加上出口商拋匯需求出籠，帶動新台幣繼續升值。新台幣兌美元今 (27) 日升值 2.2 分、以 31.230 元開出，盤中升破 31.2 元，高點升至 31.156 元，勁揚近 1 角。

電子權值股今天股價回神，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 平盤上震盪，聯電 (2303-TW) 盤中大漲 1.88%，面板雙虎友達 (2409-TW) 大漲逾 9%，群創 (3481-TW) 盤中也有 6% 以上漲幅，電子族群帶動台股盤中大漲 120 點，指數站穩 17200 點。

台股大漲加上適逢月底出口商拋匯需求出籠，帶動新台幣匯價繼續走揚，新台幣今天以 31.230 元開出後，早盤即升破 31.2 元價位，高點升至 31.156 元，升值 9.6 分。

新台幣兌美元今天以 31.230 元開出後，盤中高點升至 31.156 元，低點貶至 31.23 元，盤中升勢收斂，匯價在 31.165 元到 31.174 元區間震盪。

美國聯準會 7 月如預期升息 1 碼，同時保留未來繼續升息的選項，美元指數 100 附近震盪整理，主要亞幣偏升整理，人民幣兌美元暫報 7.12 元、日元兌美元暫報 139.63 元、韓元兌美元暫報 1270.8 元。