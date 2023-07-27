〈台股盤後〉AI族群熄火 半導體、金融股撐盤 漲79點收17241點

台股今 (27) 不畏 AI 概念股熄火，半導體、金融各有表態，終場上漲 79.21 點或 0.46%，收 17241.82 點，站回 10 日均線上，成交金額 3496 億元。櫃買指數同步反彈，上漲 2.23 點或 1%，收 221.81 點。

台積電 (2330-TW) 今日上漲 3 點或 0.5%，收 569 元，聯電 (2303-TW) 漲 2%，日月光投控、聯發科同步收漲，記憶體相關的南亞科、華邦電更是大漲 5-6%，IC 指標瑞昱、聯詠漲 2%，半導體指標股表現強勢。

台光電 (2383-TW) 第二季獲利跳增，股價直奔漲停，帶動銅箔基板相關的台耀、騰輝電子 - KY 聯袂上漲 5-6%；面板大廠友達 (2409-TW) 第二季虧損收斂 5 成，下半年展望正向，今日大漲 8%、群創也漲 4.7%。

不過，AI 概念股今日熄火，廣達 (2382-TW)、仁寶、英業達跌逾 2%，緯創跌 1.6%，緯穎 (6669-TW)、微星跌 3.7%，智邦 (2345-TW) 跌 3%，華碩、宏碁也跌 2-3%，鴻海 (2317-TW)、佳世達 (2352-TW)、奇鋐等也收黑。

金融股今日也發揮撐盤力道，富邦金、國泰金、兆豐金、合庫金等均漲 1%，中信金、玉山金也收漲。另外，觀光題材再次點火，華航漲 3%、長榮航漲 2%，多檔飯店股也紛紛上攻。