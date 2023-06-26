鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至7.76元，預估目標價為220元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.83元下修至7.76元，其中最高估值10.62元，最低估值6.48元，預估目標價為220元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.62
|10
|11.2
|最低值
|6.48
|7.85
|9.03
|平均值
|8.03
|9.55
|10.61
|中位數
|7.76
|9.87
|11.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|98,155,640
|110,602,000
|119,475,130
|最低值
|86,720,000
|89,646,820
|96,694,280
|平均值
|91,774,000
|101,937,530
|109,978,080
|中位數
|90,760,190
|101,336,580
|111,871,460
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 豐泰(9910)急拉2.28%報202.0元，成交724張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至7.69元，預估目標價為215元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)目標價調升至215元，幅度約3.02%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至7.69元，預估目標價為215元
- 高價股落難 台股急殺256點收15370點摜破季線 創1個多月新低
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。