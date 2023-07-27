盤後速報 - 和泰車(2207)下週(8月3日)除權息2.2元，預估參考價755.88元

和泰車(2207-TW)下週(8月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.2元，合計股利2.2元。

以今日(7月27日)收盤價773.00元計算，預估參考價為755.88元，權息值合計為17.12元，股息殖利率0.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

和泰車(2207-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為各種車輛、車輛用冷暖氣機及其零件之裝配、買賣、修理、保養。進出口業務。近5日股價上漲1.04%，台灣加權指數上漲0.27%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/03 773.00 2.0 0.26% 0.2
2022/07/08 618.0 20.0 3.24% 0.0
2021/07/09 602.0 17.0 2.82% 0.0
2020/07/14 748.0 14.0 1.87% 0.0
2019/07/16 492.0 12.0 2.44% 0.0

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