〈台股盤後〉AI概念、觀光族群回檔 跌143點至17059點跌破雙線

美股上週收黑拖累台股端午節後今 (26) 日開盤走跌，AI、觀光族群漲多回檔，拖累早盤一度跌約 190 點，終場下跌 143.16 點，0.83% 至 17059.24 點，5、10 日均線均失守，成交量 2977 億元。

電金權值股表現疲弱，其中台達電 (2308-TW) 挫跌 4.4%，廣達 (2382-TW)、研華 (2395-TW) 跌逾 3%，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 跌幅都有 1% 以上，中華電 (2412-TW)、和泰車 (2207-TW)、統一 (1216-TW) 也跌超過 1%。

AI 概念股漲多回檔，技嘉 (2376-TW) 跌逾 6%，緯創 (3231-TW) 跌 1.55%，，光寶科 (2301-TW) 跌 3.8%，僅鴻海 (2317-TW) 上漲 2.2%。

觀光股跌勢洶，雲品 (2748-TW) 亮燈跌停，寒舍 (2739-TW) 跌 7.3%，晶華 (2707-TW) 跌 4.39%，新天地 (8940-TW)、好樂迪 (9943-TW) 跌 3% 以上。

不過，遊戲、安控、造紙族群表現強勁，歐買尬 (3687-TW)、大宇資 (6111-TW) 亮燈漲停，傳奇 (4994-TW) 上漲 3.8%，鈊象 (3293-TW) 上漲近 2.6%。

安控類股中奇偶 (3356-TW) 亮燈漲停，昇銳上漲 6.4%，晶睿 (3454-TW) 上漲 4%，造紙中永豐餘 (1907-TW) 漲逾半根，正隆 (1904-TW) 漲 4.3%，另外，自行車龍頭巨大 (9921-TW) 上漲 4.05%，美利達 (9914-TW) 漲 6.88%。