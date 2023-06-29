「台塩海洋鹼性離子水」買氣夯 宣布加碼抽超跑GR86

「台塩海洋鹼性離子水」29 日頒發經典傳奇超跑 TOYOTA GR SUPRA 給抽獎幸運得主外，臺鹽 (1737-TW) 並宣布加碼再抽人氣超跑 TOYOTA GR86 一台，7 月 1 日起，「台塩海洋鹼性離子水」「Drink Amazing 又見超跑 喝起來」。

臺鹽今天由臺鹽總經理陳世輝，欣臨集團董事長陳海天、總經理陳德仁，以及和泰車 (2207-TW)TOYOTA 車輛部部長林裕昌共同出席慶賀「台塩海洋鹼性離子水」淡季業績開紅盤。

臺鹽指出，今天 TOYOTA GR SUPRA 跑車得主鍾先生現身分享，他說，自己是忙碌的上班族，因為喜歡台塩海洋鹼性離子水溫潤的口感，購買了兩箱，看到箱購有加碼抽獎機會，上網登錄，沒想到真的被幸運抽中，好多朋友羨慕 25 歲就能擁有生命中的第一台超跑，特別感謝臺鹽送豪禮。

臺鹽公司表示，台塩海洋鹼性離子水是國內第一支鹼性離子水，從 2004 年上市以來，因為來自海洋的純淨水源以及專利製程造就的熟水口感，累積許多像鍾先生這樣的粉絲，臺鹽公司也用穩定的品質、更方便購買的通路策略來回饋消費者。

同時，臺鹽指出，在合作夥伴欣臨集團的協助下，台塩海洋鹼性離子水成功打入國際級通路，成為 Costco 首支本土品牌包裝水。另外也與台灣高鐵合作推出「卡娜赫拉的小動物」聯名水，乘載國內外旅人南來北往，編織台灣最美好的回憶。

臺鹽指出，「台塩海洋鹼性離子水」以無可取代的好水立下機能水標竿，為感謝消費者支持，選定同樣最受消費者信賴，並貼近生活的高人氣品牌 TOYOTA GR SUPRA 跑車寵粉，為慶祝淡季繳出亮眼銷售成績，以及再次獲得 2023 年「Monde Selection(世界品質評鑑大賞)」金獎肯定，今天宣布再推出加碼抽 TOYOTA GR86 活動，來回饋消費者熱情支持，就算只買一瓶「台塩海洋鹼性離子水」，只要憑發票登錄，就有機會把「經典後驅跑車」TOYOTA GR86 開回家。

「Drink Amazing 又見超跑 喝起來！」，凡於 7 月 1 日到 9 月 30 日，持任一「台塩海洋鹼性離子水」消費發票，於活動網站 (https://www.taiyenwater2023.com.tw/) 註冊登錄抽獎，即可擁有抽獎資格，箱購消費者更可憑序號卡享額外 30 次抽獎機會，除 TOYOTA GR86 跑車大獎外，另有一年份 40 箱「台塩海洋鹼性離子水」、格力變頻冷暖空調等豐富月月抽獎項，就等「台塩海洋鹼性離子水」粉絲將好禮抱回家。