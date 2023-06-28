〈台股盤中〉重返萬七後繼無力 逢月線反壓多頭退守

美股科技股全面反彈，激勵台股今 (28) 日早盤由電子三雄領軍強彈，一度大漲逾百點，重返萬七大關與月線，不過，盤中遭遇月線反壓、多頭退守，指數漲幅收斂，盤面網通、汽車類股人氣搶搶滾，預估今日成交量約 2400 億元。

觀察權值股表現，台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 站穩盤上，聯發科 (2454-TW) 漲幅則超過 1%，表現冠三雄，廣達 (2382-TW) 也勁揚超過 2%。金融權值股也扮演穩盤角色，除富邦金 (2881-TW) 漲幅超過 1% 外，國泰金 (2882-TW)、兆豐金(2886-TW)、中信金(2891-TW) 表現也不俗。

美國總統拜登 26 日公布寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，網通廠將受惠，族群股價火熱開趴，仲琦強攻漲停，正文 (4906-TW)、中磊 (5388-TW)大漲超過半根停板，啟碁 (6285-TW)、明泰 (3380-TW) 大漲超過 3%。

和泰車 (2207-TW) 喊話今年車市規模將可望優於 45 萬輛，汽車族群同步慶賀，中華 (2204-TW) 大漲超過半根停板，江申 (1525-TW)、堤維西(1522-TW) 漲幅超過 3%。

