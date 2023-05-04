〈致伸法說〉市況不明、未見需求反彈 全年營收下滑雙位數

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (4) 日召開法說，展望今年，總經理暨財務長蕭英怡直言，雖然第三季前營收呈現逐季成長，不過整體市場情況仍不明朗，對景氣沒有太大期待，也看不到需求反彈，全年營收會年減雙位數，毛利率則有望優於去年、突破 15% 續創新高。

蕭英怡坦言，今年營運有挑戰，儘管庫存有效去化，但到目前為止市場情況不明朗，上半年的挑戰還是需求面；第一季仍是全年谷底，第二、三季會逐季向上，第四季若景氣有出現好轉，營運則有機會同步走揚。

獲利方面，致伸表示，第二季力拚維持去年水準，毛利率則在產品組合優化與產品規模放大下，將比第一季好，第三季再成長，全年毛利率將超越 15%。

各產品線表現部分，致伸指出，智慧生活本季營收年減幅將超過 20%，主要是因為進入產品出貨淡季、去年同期有手機新品放量，墊高基期；資訊產品則會維持持平狀況。

車電物聯網方面，第一季營收比重已攀升至 26%，目標今年比重提升至 30%，公司指出，車電物聯網受到專業聲學進入新舊產品轉換、會議系統需求趨緩，今年成長力道有限。

致伸去年資本支出 19 億元，今年期望降至 9-13 億元，費用主要支應北美墨西哥廠。第一季毛利率 15%，與去年第四季相當、年增 2.4 個百分點；稅後純益 5.55 億元，同樣刷同期高，季減 7.8%、年增 0.5%，每股純益 1.23 元。