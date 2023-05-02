致伸Q1毛利率、純益雙創同期高 EPS 1.23元

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (2) 日公告財報，隨著三感合一產品組合優化，第一季毛利率攀升至 15%，創同期新高；稅後純益 5.55 億元，同樣刷同期高，季減 7.8%、年增 0.5%，每股純益 1.23 元。

致伸第一季營收 146.8 億元，季減 21.6%、年減 18%；毛利率 15%，與去年第四季相當、年增 2.4 個百分點；營益率 3.9%，則寫 5 年同期高，季減 0.2 個百分點、年增 0.5 個百分點。

展望今年，致伸看好，除了三感合一產品組合優化外，產品逐步多元化，加上新產品逐漸達到經濟規模，2023 年利潤率將顯著提高，全年獲利將優於去年，第一季落底後，獲利和營收將逐季往上。

現任董事長梁立省因個人規劃辭去董事長職務，預計 5 月 24 日生效。他在營業報告書中提到，旗下光學產品領域持續增加車電、工業互聯網等新品比重，包括智慧駕駛車用模組、B2B 相機、智慧門鎖、安全監控等產品，預計可望持續顯著貢獻獲利。

梁立省表示，觸覺與人機介面相關產品會持續聚焦開發智慧家庭領域應用，電腦週邊產品區塊則協助客戶推出智慧型觸控介面產品，提升既有產品的附加價值，子公司迪芬尼在車用音頻、視訊會議、高階聲學方面陸續推出新案，優化產品組合及獲利。