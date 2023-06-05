電聲元件累計營收兩樣情 致伸年減18.9%、美律成長16.88%

電聲元件廠今 (5) 日同步公告營收，隨著客戶需求恢復拉貨，致伸 (4915-TW)、美律 (2439-TW) 營收都較前一月成長，不過累計前 5 月來看呈現兩樣情，致伸累計營收 252.58 億元，年減 18.9%；美律 128.56 億元，年增 16.88%。

致伸 5 月營收 55.32 億元，月增 9.6%、年減 19.4%；累計前 5 月營收 252.58 億元，年減 18.9%。

公司表示，隨著 AI 科技持續演進，積極佈局車用及 AIoT 等創新應用，其中智慧安全監控將持續受惠於新客戶及新產品陸續增加貢獻，此外，ADAS/ AVAS 等汽車電子，並投入新興應用如 AR/VR、B2B 相機、無人商店與無人機等專案挹注帶動營運成長。

致伸看好，在業務轉型效益浮現下，加上庫存金額及天數皆明顯下降，今年整體營運及獲利可望逐季往上，毛利率將顯著逐年提升。

美律 5 月營收 31.5 億元，月增 22.29%、年增 9.86%；累計前 5 月營收 128.56 億元，年增 16.88%。

美律受惠客戶需求微幅增加，第二季營收將季增雙位數，大致持平去年同期，且隨著稼動率回溫，獲利也同步優於上季，全年看法則較上次法說更樂觀些，估營收年增個位數。