耀登取得北美市場敲門磚 拿下電信大廠測試訂單

耀登 (3138-TW) 北美電信市場布局報捷，近期拿下北美電信大廠 5G 毫米波無線射頻單元 (RU) 設備測試訂單，為進入市場取得敲門磚，未來可望再切入美系客戶 RU 天線產品供應鏈。

耀登對單一客戶事宜不予評論，僅表示將持續和客戶進行接洽，第三季將先為客戶 5G 毫米波 RU 提供設備測試，以及 FR2、FR3 頻段的設備檢測；而根據過往耀登接單模式來看，率先切入北美電信商設備測試，在技術端合作進一步深化後，未來可望進一步搶下該電信商 5G 毫米波天線供應商機。

該北美電信商目前 5G 覆蓋全美，主流頻段 Sub-6 便涵蓋全美 2.9 億人口，也針對高密度人口的城市建置 5G 豪米波，遍及北美 50 座大城市等地區，以及 70 座大型場館、球場、機場等。

耀登指出，疫情、俄烏戰爭等影響北美電信商過去幾年在 5G 毫米波的投資速度，隨著疫情趨緩，該電信商今年開始便加快腳步擴大設備投資進度，目前也進一步將 5G 毫米波導入企業專網，還有持續開發新產品應用。

根據研調，北美是 5G 毫米波主要市場，隨著企業快速數位化衍生的網路需求，設備需求、市場成長速度加速中，預計今年市場規模將達 29.9 億美元，年複合成長率 15.9%，預計 2027 年市場規模將達 51.9 億美元。

除北美電信市場，耀登筆電天線也持續拿下更多新訂單，公司表示，美系客戶天線供應商共有五家，為了平衡供應商的分配比重，耀登取得的份額也持續增加。

展望下半年，耀登筆電天線出貨強勁，加上政府專案逐步認列，營收可望逐季成長，今年年增幅將達雙位數，隨著筆電天線出貨量增加，獲利將同步向上，預計今年將優於去年、寫新高。