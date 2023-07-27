台光電毛利率外資驚艷 估全年EPS超越去年 目標價調升至500元

台光電 (2383-TW) 今 (27) 日股價跳空漲停以 389 元開出，創新高，主要在於台光電昨日發布最新財報，稅後純益回升到 10 億元，季增 1.08 倍，年減 7.61%，單季每股純益 3 元，每股純益 4.45 元，外資估台光電下半年可望賺回逾一個股本，估全年 EPS 超去年，目標價調升至 500 元。

台光電 2023 年第二季營收 91.8 億元，毛利率 27.51%，季增 6.15 個百分點，年增 4.5 個百分點，稅後純益回升到 10 億元，季增 1.08 倍，年減 7.61%，單季每股純益 3 元。台光電 2023 年前 6 月營收 165.4 億元，毛利率爲 24.77%，年增 0.78 個百分點，2023 年上半年稅後純益 14.8 億元，年減 38.5%，每股純益 4.45 元。

美系外資指出，台光電在第二季毛利率明顯優於預期，估在 AI 相關板材占比 6-7%，且預估下半年營運更佳，估台光電下半年賺回逾一個股本，估全年每股純益 15.37 元並超越去年的 15.24 元，個股評等「加碼」，目標價由 400 元調升至 500 元。

此一美系外資對台光電的目標價 喊出 500 元，爲目前外資圈最高價。

台光電第三季因美系大廠將推出新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類產品屬於企業支出，需求比較不受到景氣的影響，在 AI server 需求持續提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，台光電對今年營運抱持審慎樂觀的態度，出貨量可逐季增加。