〈貴金屬盤後〉Fed如預期升息1碼 升高經濟成長擔憂 黃金上漲

黃金期貨周三 (26 日) 上漲，本周迄今周線也由黑翻紅，主因是在美國聯準會 (Fed) 如市場預期升息 1 碼 (25 個基點) 之際，美元和美債殖利率卻雙雙走軟。Fed 決議宣布後，黃金期貨在電子盤續漲。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 6.40 美元或 0.3%，報每盎司 1970.10 美元。

Fed 決議公布後，黃金期貨在電子盤續漲，報每盎司 1971.40 美元。

黃金期貨周三收高，從美元和美債殖利率下滑中找到支撐。

Fed 周三決議升息 1 碼至 5.25-5.50%，把利率升到 22 年高點，並表示未來行動取決於經濟數據，保留再升息選項。Fed 並表示，對通膨風險仍然「高度關注」。

First American Trus 投資長 Berry Braakman 表示，升息通常會助長美元，因而在短期內抑制金價。然而，美元在決議公布後不升反貶，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2% 至 101.19，10 年期美債殖利率則從前日的 3.911% 下滑至 3.872%。

Braakman 認為，這是因為較高的利率也升高了美國經濟活動趨緩、甚至衰退的風險。中期來說，美國經濟陷入衰退或困在停滯性通膨 (stagflation) 的機率很高，而黃金在這兩種情境下都能受益。

交換合約交易員仍押注 Fed 在今年年底前還會再升息 1 碼，但不必然發生在下次 9 月會議上，因 Fed 主席鮑爾透露，並未決定是否每隔一次會議就升息，這番話導致美債殖利率下滑。

Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 說：「在 Fed 決策公布前，黃金期貨交易員之間出現某種空頭回補。美元指數和美債殖利率的下滑，也為黃金帶來一些買盤。」

Fed 在紐約商品交易所 (Comex) 期貨收盤後約半小時公布決議，這也為本周三大央行會議揭開序幕。在 Fed 之後，緊接著是歐洲央行 (ECB) 周四決策會議，和日本銀行 (央行，BOJ) 周五的政策會議。

黃金本身不孳息，因此在升息環境下，持有黃金的機會成本增加，因而不利金價。

Kinesis Money 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 說：「黃金市場充斥著某種樂觀情緒，大多數投資人期待黃金能在央行結束貨幣緊縮的過程中受益。」

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