〈財報〉削減成本+訂戶新增 AT&T上季自由現金流超過預期

AT&T (T-US) 第 2 季自由現金流輕鬆超過預期，因為降低成本和以更便宜的訂閱方案吸引無線月費用戶的努力得到了回報。

Visible Alpha 的數據顯示，截至 6 月當季，該電信商的自由現金流為 42 億美元，高於分析師估計的 36 億美元。

業績較第 1 季有所改善，並凸顯出成本削減計畫的優點。該計畫減少辦公地點等措施，在財報期間內有效減超過 10 億美元的營運費用。

該公司周三 (26 日) 表示，已提前實現 60 億美元的成本削減目標，並計畫在未來 3 年內再削減 20 億美元以上成本。

降低成本對 AT&T 來說至關重要，因為它需要穩定的現金流來償還 1320 億美元的淨債務，並支持美股中最高的股利。

與此同時，AT&T 在財報聲明中未就鉛包電纜發表評論。《華爾街日報》7 月 9 日報導，AT&T 和 Verizon (VZ-US) 等電信商任意棄置可能污染水和土壤的龐大鉛包電纜，之後該公司股價一路承壓。

該公司第 2 季新增 32.6 萬名先用後付費電話用戶，與財務長戴斯洛奇斯 (Pascal Desroches) 在 6 月一場會議上提出的 30 萬的預測一致。這個數字比去年同期下降近 60%。

疫情過後，競爭激烈的美國電信市場成長大幅放緩，迫使企業在經濟不確定的情況下提供更便宜的方案來吸引客戶。

根據 Refinitiv 的數據，AT&T 當季營收成長 0.9% 至 299 億美元，與預期的 299.4 億美元一致。