卡夫亨氏重振麥斯威爾品牌 推出全新即溶冰拿鐵

擁有 131 年歷史的 Maxwell House 不是夕陽品牌，它的大多數忠實飲用者也不認為它會是。

但卡夫亨氏 (Kraft Heinz)(KHC-US) 近 10 年來首次推出新型泡沫拿鐵咖啡，希望藉此來吸引年輕消費者，從而重振該咖啡品牌。

Maxwell House 曾經是全國頂級咖啡品牌，但現在已經不再受到消費者的青睞，因為咖啡飲用習慣變得越來越複雜，每個家庭都有濃縮咖啡機、法式壓煉機和冷萃咖啡機。

根據 Euromonitor International 的數據，即使在速溶咖啡領域，Maxwell House 也排名第三，在美國市占率落後於雀巢旗下的 Nescafe 和 JM Smuckers 的 Folgers。

Maxwell House 還面臨著星巴克 (SBUX-US) 和 Dunkin" 等公司的競爭。這兩家公司都以比自製咖啡更高的價格提供更多便利和品種。

但 Maxwell House 希望藉著新的泡沫冰拿鐵來彌補這個差距並贏得新客戶。卡夫亨氏宣稱這款速溶飲料是同類產品中的第一款，只需要一包濃縮咖啡、一杯冷水和一把勺子。

這款冰泡沫拿鐵在全美各大零售商和亞馬遜上有售，有香草、榛子和焦糖三種口味。每份 6.99 美元的包裝包含 6 包，平均每份冰拿鐵的價格僅有 1.17 美元。

卡夫亨氏早在 2019 年就曾考慮出售其咖啡部門，當時這家食品巨頭正在尋求徹底改革其陷入困境的業務。但它還是保留了咖啡品牌，但卻不是以其作為轉虧為盈策略的焦點。然而，卡夫亨氏現在似乎對咖啡銷售重新產生興趣。