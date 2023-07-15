AT&T股價超便宜、配息又大方 但仍遭小摩降評、砍目標價

AT&T (T-US) 遭摩根大通分析師下調評級和目標價，周五 (14 日) 股價下挫 4% 以上。

摩根大通分析師 Philip Cusick 將 AT&T 股票評級自「加碼」降至「中立」，目標價則自 22 美元下調至 17 美元，理由是該公司的無線成長和電纜護套含鉛量超標的潛在責任令人擔憂。

AT&T 周五股價下挫 4.10%，收每股 14.50 美元，創下 1994 年 5 月以來的最低收盤價。今年該股已跌逾 21%。該公司沒有立即回應媒體的置評請求。

《華爾街日報》調查顯示，AT&T 留下的電纜含鉛量超過監管單位設定的安全標準。此前新街研究分析師 Jonathan Chaplin 本周估計，若 AT&T 要拆除全美含鉛電纜，恐需耗費 590 億美元。

Cusick 研究報告指出，AT&T 關鍵的無線和光纖業務的成長一再下調，加上高利率環境以及含鉛電纜相關事件的不確定性，恐縮限任何實質性反彈。

該公司 6 月時預期，第二季付費電話淨增量將略高於 30 萬部，低於第一季的淨增 42.4 萬部。該公司當時表示，這是經過深思熟慮後的決定，刻意不追求經濟收益不佳的業務，且這也是競爭對手發布產品後引起的暫時性影響。

Verizon (VZ-US) 股價也下跌，周五收低 1.82% 至 34.01 美元，該股已連跌 7 個交易日，此期間跌幅達 9%，創 2022 年 6 月以來最長跌勢，以及 2022 年 7 月以來最大單周跌幅。

因此，儘管 AT&T 股價的預估本益比 6.2，遠低於其本益比 8.6 的歷史平均，且該公司還提供每股 28 美分的季度股息，年收益率接近 8%，但分析師仍對 AT&T 感到擔憂。

Cusick 表示，含鉛量超標的電纜問題帶來潛在負債，而這是該股無法量化且長期未決的問題，這增加風險溢價，導致分析師大幅下調目標價。