〈長科法說〉Q3營收估季減3-9% 新廠本季裝機完畢

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司指出，第三季在 3C 需求較保守下，營收估較上季下滑 3-9%，車用產品正持續送樣中，預計新廠將在本季完成裝機。

展望第三季，長科 * 以新台幣 31 元兌 1 美元的平均匯率假設，第三季營收 27.3-29 億元，季減 3-9%，毛利率 20.8-23.8%，營益率 11.2-14.2%，雙率中位數皆較上季下滑。

長科 * 坦言，第三季急單效應並沒有上季來的明顯，以各應用區分，車用需求與上季相當，工控需求相對暢旺，3C 需求則較保守，占整體營收比重也將下降，第四季能見度仍不高。

針對 Mini LED 方面，長科 * 指出，正持續送樣給中國等各家 LED 業者，但因為車用認證期長，還須持續觀察，消費性電子則同樣積極送樣，客戶明年機種最晚將在今年 11-12 月定案。

長科 * 位於高雄楠梓產業園區的新廠 5 月 19 日啓用，預計 7 月底、8 月初完成裝機，屆時配合客戶認證時程試量出貨。該廠規劃用於生產 aQFN、第三類半導體所需之高信賴性導線架及 Mini LED 背光 PMMS(Pre-Mold Metal Substrate) 導線架之需求，可望挹注自 2024 年起未來三年的營運成長動能。