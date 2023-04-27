〈長科法說〉Q2營收脫離谷底 聚焦Mini LED新品

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (27) 日召開法說會，董事長黃嘉能表示，第一季應是營運谷底，預期本季將逐步脫離谷底，除了 QFN、QFP 等現有傳統導線架表現穩健，長期將聚焦在 Mini LED 及車用電源管理等相關產品，有助營運緩步增溫。

展望第二季，長科 * 預估，以新台幣 30.2 元兌 1 美元假設，營收約 27.5-29.3 億元，中位數與上季相當，毛利率則約 22.7-25.7%，營益率 13-16%，雙率中位數皆較上季成長。

長科 * 日前新開發應用在 Mini LED 的 PMMS(Pre Mold Metal Substrate) 基板，現已加入國內外 LED 和品牌廠，並導入汽車面板等背光應用，因新品可使客戶大幅減少 Mini LED 背光的使用顆數，降低整體背光成本，可望在消費性顯示應用中重新掀起 Mini LED 新浪潮。

車用部分，長科 * 藉由獨特的特殊表面處理及選擇性局部電鍍技術，擁有多樣化技術的導線架解決方案，與國際前十大車用半導體廠緊密合作，持續開發新一代等車用相關產品，預期車用事業也將會驅動營運成長。

黃嘉能補充，長科 * 股東權益報酬率 (ROE) 已高於導線架產業平均水準，並與晶圓代工產業龍頭相近，長期將持續透過有紀律的資本支出及優異營運效率，領先業界，並在導線架產業中掌握規格話語權。