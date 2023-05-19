長科*首座自建廠房落成 滿足中高階IC及LED封裝應用

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (19) 日舉行新廠落成啓用典禮，除了是台灣第四座廠房、也是最大的廠房，將為公司未來三年提供主要成長動能，同時為感念前日本住友金屬礦山 (Sumitomo Metal Mining) 新加坡分公司社長古國府昇 (Furuko Noboru)，特將新廠命名為「古國府昇大樓」。

長科 2019 年響應政府回台投資，擴大在台灣生產規模，斥資 30 億元於高雄楠梓產業園區擴建新廠，今年 5 月落成並正式啓用，也是長華集團成立 30 多年來首次興建廠房大樓。

新廠為地下一層、地上七層的建物，興建全新蝕刻及電鍍產線，目前已建置三條蝕刻、三條電鍍產線，規劃用於生產 aQFN、第三類半導體所需之高信賴性導線架及 Mini LED 背光 PMMS(Pre-Mold Metal Substrate) 導線架需求，未來將依市況新增電鍍、蝕刻設備及相關配套設備，以協助公司掌握未來市場成長動能。

新廠落成典禮由董事長黃嘉能、總經理洪全成主持。黃嘉能致詞時指出，長華集團成立 30 多年來，此次是第一次自建廠房大樓，是集團重要里程碑。回首過去的創業歷程，他最大的體悟是「感恩、責任、惜福、回饋」八個字。

尤其特別感念當年長華電材在創建之初，獲得前住友金屬礦山新加坡分公司社長古國府昇的信任和幫助，讓長華電材順利取得住友的導線架代理權，奠定日後長華電材在半導體封裝材料代理的重要角色，以及長科 * 位居 IC 導線架領域的領導地位。

不過，由於古國府昇在 2020 年 4 月辭世，礙於疫情肆虐，他未能親自前往日本弔謁而引以為憾，因此特將新廠命名為「古國府昇大樓」，以紀念當初對長華集團的提攜。

洪全成致詞時表示，新廠除了設置曝光、蝕刻及電鍍機台外，也引進全台第一部智能化無人 CNC 曲線研磨機，藉以精進精密加工技術與提升生產效率，供應集團內高規格要求的產品。

此外，長科 * 在高雄楠梓產業園區共有四座廠房，擁有完整的導線架製程，包括沖壓、曝光、蝕刻、電鍍、貼切、全自動智慧檢驗及 Pre-Mold 等，可以提供傳統到高附加價值產品，滿足客戶在中高階 IC 及 LED 封裝應用的需求。

長科 * 致力於集團一路以來的 ESG 政策，且因 ESG 表現優異，於 4 月底獲選列入上櫃 ESG 30 指數成分股。長科 * 仍將貫徹珍惜員工、服務客戶、回饋社會及照顧股東權益的政策，持續發光發熱。