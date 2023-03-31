卡夫亨氏同意出售俄羅斯嬰兒食品業務給當地企業

美國食品巨頭卡夫亨氏 (Kraft Heinz)(KHC-US) 已同意將其俄羅斯嬰兒食品業務出售給當地飲料和零食製造商 Chernogolovka，當地企業繼續接收西方品牌撤離後的業務。

Chernogolovka 是過去一年企業撤離俄羅斯的主要受益者之一，它搶下 Kellogg Co (K-US) 的本地業務，並希望在可口可樂 (KO-US) 和百事可樂 (PEP-US) 斬斷業務關係後大幅增加其在軟性飲料市場的市占率。

根據 Chernogolovka 的說法，這筆交易將包括兩家工廠以及「Umnitsa」和「Sami s usami」品牌。

卡夫亨氏發言人告訴《路透》：「雙方預計在 2023 年第 3 季完成交易，並在交易完成後仍繼續與 Chernogolovka 合作，以確保順利整合。」

Chernogolovka 說，這筆交易有待監管部門批准。

退出俄羅斯的企業往往被迫以極低折扣出售其業務，其中一些公司以象徵性的費用移交，許多公司因而大量減記資產。但部分企業在交易中也另立回購但書條款，期待有朝一日可能會重回俄羅斯。

卡夫亨氏和 Chernogolovka 均未透露價格或提及任何回購條款。

俄羅斯《生意人報》周四 (30 日) 引述消息人士的話說，卡夫亨氏估計這筆交易的價值在 2.5 至 30 億盧布（3240 至 3890 萬美元）之間，但政府尚未證實該估值。

交易需要得到監管外國投資的政府委員會的批准。該委員會本周表示，來自「不友好」國家的外國投資者在俄羅斯出售資產時，將有義務將至少 10% 的售價捐給俄羅斯國家預算。