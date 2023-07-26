〈財報〉電動車銷量助力 Stellantis上半年獲利勁揚37%

美歐汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 周三 (26 日) 發布財報，在北美營收強勁和歐洲電動車銷量成長的推動下，上半年獲利成長了 37%。

今年前 6 個月獲利為 109 億歐元、合 120.7 億美元；而 2022 年上半年為 79.6 億歐元。這家汽車製造商今年前 6 個月營收創下 984 億歐元的紀錄，較上年同期成長 12%。與此同時，汽車出貨量從 303.3 萬輛增至 332.7 萬輛。

CEO 塔瓦雷斯 (Carlo Tavares) 指稱上半年業績「出色」，並表示這「支持騰我們的長期穩定性」。

隨著 Stellantis 成為歐洲第三大電動車生產商，全電動車銷量成長 24% 達 16.9 萬輛，暢銷車款包括飛雅特 New 500、Open Mokka 和雪鐵龍 Berlingo。

Stellantis 已在市場上推出 25 款電動車，並將在明年底前再推出另外 23 款。

受克萊斯勒 Pacifica、道奇 Charger 和 Durango 銷量增加的推動，北美地區占調整後獲利的 57% 和總公司營收的近一半。

Stellantis 於 2021 年由法國汽車製造商標致雪鐵龍 (PSA Peugeot) 和義大利美國企業集團飛雅特克萊斯勒汽車 (Fiat Chrysler Automobiles) 合併而成。