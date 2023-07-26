〈長科法說〉業外挹注 Q2純益季增27%寫同期次高

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (26) 日公佈第二季財報，儘管本業受大環境影響，雙率皆較前季下滑，但受惠利息等業外挹注，稅後純益達 4.84 億元，季增 27%，年減 38%，以每股面額 0.4 元股數計算，每股稅後純益 0.52 元，相當於賺進 1.3 個股本。

長科 * 第二季營收 29.91 億元，季增 6%，年減 21%，毛利率為 22.1%，季減 1.8 個百分點，年減 8.8 個百分點，營益率為 13%，季減 1.3 個百分點，年減 9.7 個百分點，稅後純益 4.84 億元，季增 27%，年減 38%，每股稅後純益 0.52 元。

長科 * 上半年營收 58.21 億元，年減 21%，毛利率 23%，年減 7.9 個百分點，營益率 13.6%，年減 9 個百分點，稅後純益 8.64 億元，年減 42%，每股稅後純益 0.93 元。

以製程區分，長科 * 第二季蝕刻製程的營收比重為 48%，沖壓比重 52%。就產品組合來看，IC 導線架佔營收比重 37%、Discrete 20%、QFN 19%、QFP 16% 及 EMC LED 8%。

以應用別來看，長科 * 第二季 3C 佔營收比重為 42%，較去年同期上升 3 個百分點；車用比重為 34%，較去年同期下滑 4 個百分點；工業應用比重為 21%，略比去年同期上升 2 個百分點。