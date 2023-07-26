〈聯亞法說〉AI帶動美系網路商800G拉貨大增 今年矽光營收將成長逾1倍

聯亞 (3081-TW) 今 (26) 日召開法說會，財務長楊吉裕表示，美系網路服務商擴大 AI 資料中心建置，帶動 800G 矽光出貨強勁成長，預計下半年出貨量將大增，帶動第三季營運回溫，今年矽光營收將成長超過一倍。

楊吉裕表示，美系網路公司客戶正在積極建置 AI 資料中心，帶動 800G 矽光產品拉貨，今年矽光營收可望成長一倍以上，目前 800G 訂單能見度已達明年上半年，訂單規模比 7 月增加逾一倍。

楊吉裕表示，在矽光產品出貨加持下，第三季營收可望回升至第一季水準，季增幅逾 2 成，下半年 800G 出貨持續向上、第三季出貨量將超越 400G 矽光產品。

獲利表現上，楊吉裕指出，第三季矽光出貨增加、低毛利產品下降，將能改善產品組合，毛利表現將優於第一季，成本撙節也將同步發酵。

楊吉裕表示，現階段 800G 的動能主要是出貨數量增加，但下一代會採用脈波振幅調變 PAM4 的技術，提高單顆 400G 輸出功率來達到 800G 傳輸速度，這也將提高平均銷售價格 (ASP)，目前下一代已在驗證階段，將是未來新動能。

展望矽光市況，楊吉裕表示，將會隨客戶 800G 布局成長，甚至是 1.6T 或 3.2T 規格，未來 800G 採用率將比 400G 還高，目前 800G 也已開始出現成本優勢，總成本已經低於傳統 EML，進一步擴大市場普及率。