〈財報〉水污染和解金重創獲利 3M上季由盈轉虧 但仍調高獲利財測

美國工業集團 3M 公司 (MMM-US) 周二 (25 日) 調升全年獲利財測，受益於價格上漲和大幅裁員等成本削減措施。

該公司生產從電動工具到醫療產品等各種產品，且一直在提高價格以抵消商品成本上漲的影響。為應對成本上漲，3M 發動兩輪裁員將其全球員工總數減少了 10%。

這家 Scotch 膠帶和 Post-it 便條紙製造商目前預計全年獲利將在每股 8.6 至 9.1 美元之間，高於之前 8.5 至 9 美元的預期。

3M 董事長兼 CEO 羅曼 (Mike Roman) 表示：「第 2 季為加強供應鏈和重組公司而採取的行動改善了客戶服務，降低了整個 3M 的成本，並實現優於預期的獲利和現金流。」

該公司股價在周二盤前交易上漲 1.5% 至 105.8 美元。

但這家多元化製造商財報指出，與去年同期相比，該公司上季虧損，原因是與「永久化學品」相關的水污染索賠的 103 億美元和解協議對其造成了打擊。

這家多元化製造商上月同意與美國許多公共供水系統達成和解，以解決水污染理賠。

3M 第 2 季每股虧損 12.35 美元，而去年同期為每股獲利 14 美分。

虧損涵蓋 13 年期間應付的和解金額，這對每股獲利產生 14.19 美元的負面影響。

營收下降 4.3% 至 83 億美元。