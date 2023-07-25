〈焦點股〉裕融發股息創歷年次高 填權息行情穩健前行

裕隆集團旗下金融事業裕融企業 (9941-TW) 今 (25) 日進行除權息交易，每股配發現金股利 5.6 元、股票股利 1 元，合計配發股息 6.6 元，創歷年次高，而除權息後參考價為 188 元，盤中最高來到 192 元，穩步走上填息路。

裕融日前公布 6 月合併營收 35.01 億元，月減 1.93%，年增 15.75%，創單月次高，僅次於 5 月，累計上半年合併營收突破 200 億元關卡達 201.63 億元，年增 16.25%。

裕融也公告自結，6 月稅後純益 6.51 億元，每股純益 1.16 元，累計上半年稅後純益 35.36 億元，年增 21.3%，每股純益 6.27 元，獲利持續走強。

裕融表示，對於快速變動的市場和環境，將鞏固資產品質，以穩健腳步前進，其中，本業汽車金融在乘用車分期融資服務穩定成長，中古車分期業務也長期穩居市場第一；而旗下金融子公司新鑫公司商用車分期業務市占率，持續維持第一；機器設備、營建機具、企業資融等相關業務則連年成長。

裕融近年也跨領域投入再生能源產業，現累積自有太陽能光電案場合約總建置容量已達 100MW(百萬瓦)，發電廠總數超過 300 座。

而為強化綠能移動生態系版圖，裕融旗下新鑫電力進軍綠能售電市場，今 年將啟動首座 dReg 儲能案場和售電事業，預計下半年投入台電電力交易平台。

另一方面，格上租車則加速推 eMaaS(EV Mobility as a Service) 電動車移動服務，隨著裕電俥電已取得納智捷、保時捷、現代、Volvo、OPEL、Nissan、中華汽車、MG 等車廠電動車充電合作案，總建置充電樁數量預計可達 4000 支。