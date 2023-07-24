嬌生進行股票轉換 降低Kenvue持股至少80%

嬌生公司 (JNJ-US) 周一 (24 日) 表示，將透過股票交易要約減少其在 Kenvue (KVUE-US) 至少 80% 的股份。Kenvue 是嬌生公司今年稍早分拆的消費者健康業務後成立的一家獨立公司。

嬌生擁有 Kenvue 89.6% 的普通股，相當於超過 17.2 億股。

此次交換要約將允許嬌生股東以 7% 的折扣將其全部或部分股份換成 Kenvue 普通股。 強生公司在新聞稿中表示，該優惠預計是免稅的。

該公司指出，分拆是股東自願的，預計於 8 月 18 日完成，遠遠早於預期。

嬌生表示，它收到一項豁免，取消與 Kenvue 5 月 IPO 相關的股票鎖定期。該禁售協議要求嬌生公司在 180 天後才能出售其任何股票。

嬌生 CEO 杜阿托 (Joaquin Duato) 發表聲明表示：「我們相信現在是分配 Kenvue 股票的最佳時機，並相信分拆是為股東帶來價值的適當途徑。」

他補充說，這次分拆加強了嬌生對製藥和醫療技術業務的關注；這兩項業務幫助該公司實現第 2 季營收和調整後獲利的成長。

在周一盤前交易，嬌生上漲約 1%，而 Kenvue 下跌近 3%

嬌生公司在上周四 (20 日) 的第 2 季財報中首次宣布打算推出換股要約，但該公司幾乎沒有提供該計畫的細節。雖然第 2 季業績也超出華爾街的預期，但 Kenvue 的股價在發布財報後下跌。

在被問及嬌生公司上周四提到的換股要約時，Kenvue CEO 孟貢 (Thibaut Mongon) 表示，該公司「對股東有關 IPO 的反應感到滿意」。

他說：「新股東在看到 Kenvue 的潛力方面有很多共識，但我可以告訴你，我們已經完全準備好作為一家完全獨立的公司。」