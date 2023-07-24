〈永昕法說〉藥物陸續完成轉廠、申請藥證 2025年有望損平

永昕 (4726-TW) 今 (24) 日舉行法說，展望未來，董事長暨總經理陳佩君表示，隨著日本客戶生物相似藥將完成轉廠、申請藥證，以及大客戶 JCR 罕見藥物進入大批量生產，有望推升 2025 年營運達到損平。

陳佩君坦言，今年初竹南一廠原物料倉庫發生火警，營運有受到影響，不過目前狀況逐步穩定，今、明年營運先維持現金流穩定，隨著客戶藥物生產有進展，2025 年有望損益兩平。

永昕總專案數攀升至 39 個，其中有兩項為臨床三期的專案且都將在未來一年內申請藥證，其一是韓國客戶 SCD 開發的眼藥生物相似藥，目前也正在與歐洲授權對象洽談中。

另一是日本公司生產的生物相似藥，陳佩君提到，該藥物原本是由美國 CDMO 公司生產，隨著永昕新廠符合需求，雙方 2020 年簽定轉廠合約，預計年底前完成製程驗證，2025 年開始生產銷售。

另外，永昕與大股東、大客戶 JCR 合作更為緊密，目前共有 4 個專案正在進行中，其中一個用於罕見疾病藥物，已進入中晚期階段，今年會進入二廠，後續還有兩個專案在討論中。

陳佩君補充，目前二廠產能尚未全開，不過 JCR 的案子都會在二廠進行生產，初期在二廠占比約 30-50%。